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51% опрошенных жителей восточной Украины заявили о готовности к компромиссам в ходе переговоров с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание и результаты социологического опроса группы "Рейтинг", который провели в ноябре.

В целом по стране 44% украинцев выступили за компромисс, а 48% – за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. При этом прошлой зимой и летом за отказ от переговоров выступало 60% от всех опрошенных украинцев, указывается в результатах опроса.

Больше всего о готовности к переговорам и компромиссам говорит возрастная группа от 18 до 35 лет – 45%. Вместе с этим 50% жителей западной части страны выступают против это. Столько же опрошенных в возрастной группе от 36 до 50 лет придерживаются аналогичных позиций.

Ранее глава российской делегации на переговорах, которые прошли с киевскими властями весной 2022 года, Владимир Мединский заявил, что если бы Украина заключила мирный договор с Россией на взаимоприемлемых условиях в апреле прошлого года, то смогла бы спасти сотни тысяч военнослужащих. Однако он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продолжении боевых действий, поэтому договор так и не был подписан.

Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. Однако именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.

До этого народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко указывал, что Киеву стоит рассмотреть сценарий компромисса с Россией, но для этого необходимо узнать пути его достижения и понять, насколько Москва готова к этому шагу.

Зеленский ранее вновь отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Вместе с этим украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с РФ.

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