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Если бы Украина заключила мирный договор с Россией на взаимоприемлемых условиях в апреле прошлого года, то смогла бы спасти сотни тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах, которые прошли с киевскими властями весной 2022 года, Владимир Мединский.

Однако он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продолжении боевых действий, поэтому договор так и не был подписан.

При этом Мединский указал на то, что на переговоры в 2022 году прилетели бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники". Все они, по его словам, советовали украинской делегации не заключать мирный договор с РФ.

Кроме того, помощник российского президента отметил, что РФ никогда не хотела завоевать Украину, а боевые действия в действительности развязали Запад и Зеленский. Также он подтвердил, что делегация из России требовала от киевских властей на переговорах в 2022 году отказаться от вступления в НАТО.

"В числе требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, ряд гуманитарных требований, так как исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса", – добавил Мединский.

Сейчас же, как он сообщил, подписание мирного соглашения с Украиной возможно лишь при выполнении целей и задач спецоперации. Но помощник президента РФ добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, напомнив про утверждение Зеленским закона о запрете ведения переговоров с российской стороной.

"Мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее", – поделился своей точкой зрения Мединский, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. По ее словам, весной прошлого года Киев сделал запрос на переговоры с Москвой, на что последняя дала свое согласие и начала процедуру. Однако Запад, в том числе Вашингтон и Лондон, запретили Украине вести переговоры с РФ, сказала она.



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