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Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает RT.

По ее словам, весной прошлого года Киев сделал запрос на переговоры с Москвой, на что последняя дала свое согласие и начала процедуру. Однако Запад, в том числе Вашингтон и Лондон, запретили Украине вести переговоры с РФ, сказала она.

Захарова уверена, что переговоры являются путем к миру, деэскалации и прекращению огня, но западным странам это было не нужно, они настаивали на дальнейшем проведении боевых действий, добавила дипломат.

Кроме того, она напомнила заявление представителей западных элит, которые призвали разрешить ситуацию между Украиной и Россией исключительно на поле боя.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинские власти в вопросе переговоров переходят в стадию торга. Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра сказала, что Киев не будет подписывать с РФ мирный договор, пока та не выплатит репарации. Однако репарации платит проигравшая страна, а Россия точно не окажется в числе проигравших, указал Слуцкий.

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