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Киевский режим проигрывает на информационном фронте из-за риторики президента Украины Владимира Зеленского, заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он рассказал в своей авторской колонке на "Смотрим.ру".

Украинский оппозиционный политик напомнил, как в Киеве заявляли, что в стране "нет русскоязычного нацменьшинства".

"Получается, что никаких русских на территории Украины нет, ЕС это, по словам режима Зеленского, подтверждает. <...> Ведь найти несложно, сложно не найти. Это же исторически русские земли, связанные с историей России", – подчеркнул он.

Медведчук обратил внимание, что люди, проживающие на этих землях, имеют разные национальные корни. При этом их всегда объединяли русский язык, вера и общая культура, добавил он.

По его мнению, заявление Зеленского об отсутствии русских на Украине "либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность".

Что касается высказываний украинского лидера в отношении боевых действий, Медведчук назвал их чистейшим фарсом, который только приближает к поражению Киева в информационной войне.

"Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста", – объяснил политик.

Медведчук также прокомментировал разногласия, которые возникли между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он отметил, что изначально этот конфликт пытались скрыть, однако теперь о нем стало известно.

По мнению политика, проблема заключается в том, что Зеленский вмешивается в военное дело, в котором ничего не смыслит. Пока это не изменится, конфликт между президентом и военнослужащими не разрешится, считает Медведчук.

Также он упрекнул украинского лидера в том, что тот не смог обеспечить крепкий тыл. Вместо этого Зеленский предпочитает путешествовать в другие страны, отметил Медведчук.

"Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей", – резюмировал политик.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос призвал Зеленского говорить правду о ситуации в зоне боевых действий.

Военный эксперт напомнил, как в прошлом году украинский лидер обещал победу ВСУ, которая так и не случилась. Кривонос посоветовал Зеленскому поменять человека, который составляет для него речь.



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