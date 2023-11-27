Украинские депутаты потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

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Депутат от украинской партии "Слуга народа", замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия плана действий на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентария.

По ее словам, Залужный не смог предоставить никакого плана замысла на 2024 год, заявив лишь о необходимости мобилизации не менее 20 тысяч украинцев ежемесячно.

Безуглая отметила, что дискуссия парламента при планировании бюджета на следующий год с военным руководством страны была непубличной, однако "напряжение нарастало". Так, недовольство у чиновников касательно отсутствия четких планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось украинское контрнаступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществить демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Речь идет о тех срочниках, которые были призваны до начала конфликта с российской стороной.

До этого СМИ сообщали о том, что украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния Валерия Залужного. По мнению экспертов, в попытке достичь этой цели власти могут начать уголовное преследование Залужного

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