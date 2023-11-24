Командование ВСУ согласилось провести демобилизацию всех срочников

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Владимир Зеленский предложил осуществить демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Об этом пишет "Коммерсант".

Речь идет о тех срочниках, которые были призваны до начала конфликта с российской стороной. По данным издания, военное командование согласилось с предложением президента. Как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вскоре они проведут работу по этому вопросу.

С весны 2022-го на Украине не осуществляют призыв на срочную службу. Однако с того же дня в стране откладывалась и демобилизация уже призванных срочников.

"Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", – заявил Данилов.

По его словам, те срочники, у которых уже завершился срок службы, смогут заключить контракт с Минобороны Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у украинской армии существуют трудности в ходе противостояния с ВС РФ в зоне боевых действий. Он уточнил, что обстановка на линии боевого соприкосновения усложнена, однако войска Украины ее контролируют.

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