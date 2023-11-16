Залужного могут нейтрализовать уголовными делами – СМИ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник в беседе с изданием предположил, что в попытке достичь этой цели власти могут начать уголовное преследование Залужного, если им не удастся привлечь его на свою сторону.

Другой источник сообщил, что Владимир Зеленский, скрытно готовясь к выборам, может рассматривать Залужного в качестве конкурента, из-за чего также возникает необходимость его нейтрализации.

До этого Залужный в телефоном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном информировал его о сложной ситуации для ВСУ на некоторых участках фронта. Самыми трудными он назвал авдеевское, купянское и марьинское направления. Вместе с этим он доложил Брауну о потребностях украинской армии.

