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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать вынуждать украинского лидера Владимира Зеленского отправиться в отставку из-за осложнения ситуации на передовой. Об этом сообщил бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все – так сказать, пошел на покой, в отставку", – рассказал он.

Соскин отметил, что в связи с наступлением холодов ситуация в зоне боевых действий ухудшилась для ВСУ. Так, украинские военные стали больше болеть. Кроме того, у них возникли трудности с логистикой и доставкой вооружения, боеприпасов и продовольствия на передовую.

По словам эксперта, из-за ухудшения ситуации Владимир Зеленский и его подопечные "бьются в истерике".

"Там наступлений нет, идет тяжелейшая оборона", – заключил экс-советник Леонида Кучмы.

Ранее СМИ сообщали, что западные страны могут прекратить поставки своих танков на Украину из-за неудач украинских военных на фронте. Отмечается, что ситуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе подтвердила провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также недавно главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ситуация на поле боя зашла в тупик.

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