Запад сомневается в дальнейших поставках Украине своих танков – СМИ

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Западные страны могут прекратить поставки своих танков на Украину из-за неудач украинских военных на фронте. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что ситуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе подтвердила провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также недавно главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist сказал, что ситуация на поле боя зашла в тупик. Украинцы не могут прорвать российскую линию обороны, добавил он.

Как сообщает РИА Новости, на Западе уже поняли бесполезность оказания Украине финансовой поддержки. В Америке заявили, что потратили порядка 96% всех выделенных на Украину средств.

По информации Forbes, в Европе тоже не стремятся предоставлять ВСУ свою технику, потому что ее уничтожат российские военные. В качестве альтернативы страны Евросоюза планируют отправлять Киеву отремонтированные советские танки.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о неумении ВСУ пользоваться танками Leopard. Он уточнил, что они используют технику небольшими группами и практически без поддержки пехоты. По его словам, украинские войска ведут танки прямо к позициям РФ. Зачастую, продолжил он, это происходит через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов.

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