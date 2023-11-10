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Бойцы украинской стороны все еще не умеют правильно применять немецкие танки Leopard, в связи с чем ВСУ рискуют полностью лишиться этих машин. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на обозревателя Forbes Дэвида Экса.

"Чего украинцам не стоит делать, так это того, что они часто делают со своими Leopard 2", – заявил он.

Экс уточнил, что бойцы украинской армии используют немецкие танки небольшими группами и практически без поддержки пехоты. По его словам, ВСУ ведут военную технику прямо к позициям РФ. Зачастую, продолжил он, это происходит через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов.

Журналист добавил, что Киеву обещали предоставить по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, которые были выпущены в 1980 году. Однако, считает представитель СМИ, даже такое число боевых машин быстро уничтожат из-за неправильного применения.

Ранее стало известно, что военные Южной группировки российской армии сорвали попытку ВСУ эвакуировать танк Leopard 2 для ремонта под Авдеевкой в ДНР. Боевую машину поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка ВС РФ заметила попытки украинских солдат вытащить ее с поля боя.

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