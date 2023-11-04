Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.

"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне Минздрав Херсонской области сообщил, что в результате атаки ВСУ по гражданским объектам в Чаплинке пострадали девять местных жителей. Член Совета Федерации от Херсонской области Константин Басюк заявил, что погибшими после атаки киевского режима числятся семеро человек. Он подтвердил, что в районе атаки не было никаких военных объектов.



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