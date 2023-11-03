Истребители и ПВО РФ сбили 10 украинских военных самолетов за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители и силы ПВО РФ ликвидировали 10 самолетов ВСУ в период с 28 октября по 3 ноября. Об этом рассказало министерство обороны России, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8", – говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что российским силам удалось перехватить 274 вражеских дрона, 51 снаряд РСЗО HIMARS, четыре ракеты ATACMS, три авиационные бомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее российские военные сбили над Херсонской областью семь украинских ракет, запущенных с самолетов. Большую часть ракет ликвидировали в воздухе, еще две сдетонировали в безлюдном месте. Пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что силы армии Украины истощаются. Он подчеркнул, что, несмотря на поставки вооружения НАТО, ВСУ терпят поражение.



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