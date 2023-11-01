ВС РФ сбили семь украинских ракет над Херсонской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные сбили семь украинских ракет, запущенных с самолетов, над Херсонской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", – написал он.

Большую часть ракет ликвидировали в воздухе, еще две сдетонировали в безлюдном месте. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за октябрь 2023 года силы ПВО ликвидировали выше 1 400 украинских средств воздушного нападения, включая 37 самолетов. Он также отметил, что число самолетов оказалось в два раза больше обещанного Украине Западом.



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