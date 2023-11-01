Силы ПВО сбили БПЛА над селом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Сейчас экстренные службы проверяют информацию о последствиях падения БПЛА на землю.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – уточнил он.

Вчера, 31 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать область при помощи беспилотников. Как сообщили в Минобороны, они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Чуть позже глава региона Гладков рассказал подробнее о вчерашней атаке на Белгородскую область. В частности, ВСУ обстреляли села Нехотеевку и Журавлевку Белгородского района, а в селе Солнцевке с БПЛА сбросили взрывное устройство.

Обстрелы также зафиксировали в селе Долгом Валуйского городского округа, селе Коновалово и хуторе Старом Волоконовского района. Кроме того, ВСУ ударили по окраинам сел Безымено и Сподарюшино, а над хутором Масычево Грайворонского горокруга сбили БПЛА.

Также обстрелу подверглись село Вязовое и поселок Задорожный Краснояружского района. Серьезных повреждений и пострадавших не было.

Однако за 31-е число украинские войска дважды обстреляли город Шебекино из артиллерии. В результате одна женщина получила перелом и ушибы. В нескольких домах выбило стекла, повредились здание АТП и линия электропередачи. Кроме прочего, по окраине города ВСУ выпустили один снаряд из РСЗО "Град" – он попал в производственное помещение.

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Также украинцы обстреляли село Новая Таволжанка, хутор Балки и Марьино, а также МАПП "Шебекино" Шебекинского округа. В селе Муром БПЛА сбросил 3 взрывных устройства. Везде обошлось без последствий, уточнял глава региона.

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