Развожаев сообщил о работе по уничтожению воздушных целей в Крыму

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Российские военные работают над ликвидацией большого количества воздушных целей в разных зонах Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Глава региона попросил жителей города соблюдать спокойствие и находиться в укрытиях.

"Главное – не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", – предупредил он.

Ранее 1 ноября в 11:29 Развожаев уже объявлял воздушную тревогу в Севастополе. Вместе с этим сразу же было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины не назывались.

До этого Развожаев также сообщал об объявлении воздушной тревоги. Это произошло 1 ноября в 06:47. Из-за этого в информационном центре по автомобильным дорогам заявили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым. Через 50 минут воздушную тревогу в Севастополе отменили и автомобильную часть Крымского моста открыли.

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