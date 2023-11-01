Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: 123RF/miragik

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.

Тревога была запущена в 06:47 по московскому времени.

В ночь на 30 октября сообщалось, на внешнем рейде над акваторией Черного моря Черноморский флот РФ отбил атаку беспилотников. Как уточнял Развожаев, в городе были слышны громкие звуки.

До этого силы ПВО России уничтожили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым. Развожаев тогда сообщил, что обломки от сбитых летательных аппаратов рухнули в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, в результате чего пострадал 57-летний мужчина.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины