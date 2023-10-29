29 октября, 06:31Происшествия
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал Baza
В ночь на 29 октября на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Пожар был оперативно ликвидирован службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются.
В результате возгорания никто не пострадал, инфраструктура также не получила каких-либо повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.
Остальные два дрона, по ее словам, упали на комплекс административных зданий станции. В использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.
Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), уровень радиации после атаки беспилотников на Курскую АЭС не превысил норму.
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