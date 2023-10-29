Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал Baza

В ночь на 29 октября на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Пожар был оперативно ликвидирован службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются.

В результате возгорания никто не пострадал, инфраструктура также не получила каких-либо повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.

Остальные два дрона, по ее словам, упали на комплекс административных зданий станции. В использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), уровень радиации после атаки беспилотников на Курскую АЭС не превысил норму.