Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение при пожаре в гостинице в Набережных Челнах ликвидировано, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

В 10:45 пожар локализовали. В 11:05 ликвидировали открытое горение. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Четырехэтажная гостиница горела на площади 4 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 72 человека, они не пострадали.

Пожар произошел в здании отеля Kamarooms. Горел утеплитель фасада на 3 и 4 этажах.

Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали