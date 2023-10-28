28 октября, 10:57Происшествия
Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах составляет 4 тысячи "квадратов"
Фото: телеграм-канал Mash
Пожар охватил гостиницу в Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
На площади 4 тысячи квадратных метров горит четырехэтажная гостиница. Персонал и посетители эвакуированы.
Возгорание локализовано. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15.
Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить возгорание. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из номеров здания.
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