Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 10:57

Происшествия

Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах составляет 4 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар охватил гостиницу в Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

На площади 4 тысячи квадратных метров горит четырехэтажная гостиница. Персонал и посетители эвакуированы.

Возгорание локализовано. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15.

Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить возгорание. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из номеров здания.

Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика