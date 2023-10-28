Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах составляет 4 тысячи "квадратов"

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Пожар охватил гостиницу в Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

На площади 4 тысячи квадратных метров горит четырехэтажная гостиница. Персонал и посетители эвакуированы.

Возгорание локализовано. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15.

Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить возгорание. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из номеров здания.

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