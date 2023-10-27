Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели потушили пожар в гостинице "Фортуна плюс" в столичном районе Ясенево, передает телеграм-канал МЧС России по Москве.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как уточнили в столичной прокуратуре, на территории ЧП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Андрей Цветков. По предварительным данным, возгорание случилось в одном из номеров здания.

Информация о возгорании на Литовском бульваре, доме 3А, поступила в дежурную часть в 11:50.

Пожарные спасли восемь человек, еще 15 были эвакуированы. К 12:22 удалось ликвидировать открытое горение. По данным МЧС, пожар вспыхнул на третьем этаже.

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