25 октября, 07:40Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы
Инцидент произошел на Филевском бульваре. На кадрах с места происшествия видно, что пламя вырывается из окон.
К загоревшемуся дому прибыли экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в районе дома 99 в Москве воспламенился автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было.
До этого на востоке Москвы загорелся автосервис на площади в 750 квадратных метров. Во время тушения произошло обрушение кровли здания на площади в 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали порядка 100 человек и 30 единиц техники.
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