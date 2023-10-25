Видео: Москва 24

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы, там загорелось несколько квартир. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на Филевском бульваре. На кадрах с места происшествия видно, что пламя вырывается из окон.

К загоревшемуся дому прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в районе дома 99 в Москве воспламенился автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было.

До этого на востоке Москвы загорелся автосервис на площади в 750 квадратных метров. Во время тушения произошло обрушение кровли здания на площади в 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали порядка 100 человек и 30 единиц техники.