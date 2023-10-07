Два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Малаховке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Частный дом загорелся в подмосковной Малаховке. В результате происшествия погибли два ребенка. Главное управление МЧС России по области рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

Оказалось, что в доме не была установлена пожарная сигнализация.

"Девочек 2019 и 2021 годов рождения удалось бы спасти. Несколько глотков едкого дыма стали для детей смертельными", – говорится в публикации.

В результате возгорания пострадал мужчина, которого спасатели вывели из горящего дома. Сейчас он находится в больнице.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В борьбе с огнем задействовали 37 человек и 11 единиц специальной техники.

Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11 и 12 этажах. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.



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