Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива в Бенине – СМИ

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Жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов. Об этом сообщает BIP radio Cotonou.

Возгорание углеводородов произошло на складе площадью 1 тысяча квадратных метров, уточнил заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон.

На данный момент возгорание потушили, трое человек госпитализированы.

В ночь на 23 сентября огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Москве. Из здания эвакуировали 50 человек.

Позднее он был ликвидирован. В результате инцидента пострадал ребенок.

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