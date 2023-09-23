Ребенок пострадал в результате пожара в доме на западе Москвы, возгорание ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на западе Москвы в жилом доме был потушен, пострадал один ребенок. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"В результате пожара пострадал пятилетний ребенок, он госпитализирован", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе тушения пожара были спасены пять человек. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Пожар в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже по адресу улица Кастанаевская, дом 27, корпус 5 произошел в ночь на 23 сентября. Сообщалось, что из дома были эвакуированы 50 человек.

Ранее огонь вспыхнул в Щербинке. На месте инцидента спасатели обнаружили загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании. Позднее его ликвидировали на площади 1 тысячи "квадратов".

Пожар в столичной Щербинке ликвидировали