Пожар произошел в Щербинке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 11:42 по московскому времени.

В сообщении подчеркнули, что огонь вспыхнул по адресу Симферопольское шоссе, дом 11. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то зафиксировали загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании. Сейчас проводятся действия по его тушению.

Ранее огонь вспыхнул на Новочеремушкинской улице в Москве в здании "Газпрома". Спасатели использовали автовышку и эвакуировали сотрудников из здания.

До этого ликвидировали пожар в строящемся здании на территории "Физтехпарка" на севере Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ