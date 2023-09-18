Пожар на территории "Физтехпарка" на севере Москвы потушили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар в строящемся здании на территории "Физтехпарка" на севере Москвы ликвидировали в 14:22 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

По информации ведомства, никто не пострадал. При возгорании здание покинули восемь человек.

Огонь вспыхнул по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3. Сообщение об инциденте поступило в 13:51.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, из здания спасли двух человек, их передали для осмотра медикам.

Ранее возгорание сухой травы, произошедшее в Анапе и охватившее 2 тысячи квадратных метров, было полностью потушено. Всего в ликвидации пожара участвовали 77 человек личного состава и 22 единицы техники.

Строящийся ЖК загорелся на северо-востоке Москвы