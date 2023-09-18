18 сентября, 15:09Происшествия
Пожар на территории "Физтехпарка" на севере Москвы потушили
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожар в строящемся здании на территории "Физтехпарка" на севере Москвы ликвидировали в 14:22 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.
По информации ведомства, никто не пострадал. При возгорании здание покинули восемь человек.
Огонь вспыхнул по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3. Сообщение об инциденте поступило в 13:51.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, из здания спасли двух человек, их передали для осмотра медикам.
Ранее возгорание сухой травы, произошедшее в Анапе и охватившее 2 тысячи квадратных метров, было полностью потушено. Всего в ликвидации пожара участвовали 77 человек личного состава и 22 единицы техники.
Строящийся ЖК загорелся на северо-востоке Москвы
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