Возгорание сухой травы в Анапе потушили на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание сухой травы, произошедшее в Анапе и охватившее 2 тысячи квадратных метров, было полностью потушено. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 19:15 по московскому времени произошла ликвидация открытого горения. В 20:26 ликвидация последствий пожара", – отметили сотрудники МЧС.

Всего в ликвидации пожара участвовали 77 человек личного состава и 22 единицы техники.

Днем 17 сентября сухая трава загорелась в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе. В 18:40 по московскому времени пожар был локализован.

На тот момент к тушению возгорания были привлечены 65 человек личного состава и 19 единиц техники.



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