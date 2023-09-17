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17 сентября, 19:39

Происшествия

Площадь возгорания сухой травы в Анапе выросла до 2 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сухая растительность загорелась в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале главка МЧС РФ по региону.

"В 18:40 локализация на площади 2 000 квадратных метров", – отметило ведомство.

Всего в тушении огня задействовано 65 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства.

Через некоторое время возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя еще пару часов пожарные ликвидировали открытое горение.

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