17 сентября, 19:39Происшествия
Площадь возгорания сухой травы в Анапе выросла до 2 тыс "квадратов"
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сухая растительность загорелась в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале главка МЧС РФ по региону.
"В 18:40 локализация на площади 2 000 квадратных метров", – отметило ведомство.
Всего в тушении огня задействовано 65 человек личного состава и 19 единиц техники.
Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства.
Через некоторое время возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя еще пару часов пожарные ликвидировали открытое горение.
На Планетной улице заметили множество пожарных машин
Читайте также