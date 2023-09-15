15 сентября, 18:39Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего подшипникового завода в Самаре
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар, произошедший в здании бывшего подшипникового завода в Самаре, был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Самаре на площади 1 200 квадратных метров", – указано в сообщении.
Ранее в здании самарского завода произошло возгорание, огонь начал распространяться от подвального помещения.
Сотрудники МЧС отмечали, что сообщение о ЧП поступило в 10:39 (09:39 по московскому времени. – Прим. ред.). Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, позже достигла тысячи квадратных метров.
Всего в тушении участвовали 114 человек и 38 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Причины возгорания будут установлены.
Пожар в жилом доме произошел в Махачкале
Читайте также