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15 сентября, 18:39

Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего подшипникового завода в Самаре

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар, произошедший в здании бывшего подшипникового завода в Самаре, был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Самаре на площади 1 200 квадратных метров", – указано в сообщении.

Ранее в здании самарского завода произошло возгорание, огонь начал распространяться от подвального помещения.

Сотрудники МЧС отмечали, что сообщение о ЧП поступило в 10:39 (09:39 по московскому времени. – Прим. ред.). Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, позже достигла тысячи квадратных метров.

Всего в тушении участвовали 114 человек и 38 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Причины возгорания будут установлены.

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