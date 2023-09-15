Открытое горение ликвидировали на складе в Самаре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировали на складе бывшего подшипникового завода в Самаре. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь вспыхнул в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9 утром 15 сентября. Всего в тушении были задействованы 114 человек и 38 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Устанавливаются причины инцидента.

Позднее пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области