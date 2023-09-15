15 сентября, 20:27Происшествия
Открытое горение ликвидировали на складе в Самаре
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Открытое горение ликвидировали на складе бывшего подшипникового завода в Самаре. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Огонь вспыхнул в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9 утром 15 сентября. Всего в тушении были задействованы 114 человек и 38 единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Устанавливаются причины инцидента.
Позднее пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области
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