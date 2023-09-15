Глава СК РФ потребовал представить доклад о ходе проверки взрыва газа в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о ходе проверки после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Махачкале. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи Дагестана начали доследственную проверку по факту произошедшего.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – сказано в заявлении ведомства.

О взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане стало известно вечером 14 сентября. После этого в здании начался пожар. Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены.

В данный момент возгорание в многоквартирном доме локализовано. По сообщению местных властей, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

В прокуратуре Дагестана организовали проверку в связи со взрывом газа в жилом доме. На место выехал прокурор Кировского района Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

В управлении СК РФ по республике также заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.

После этого появилась информация, что загоревшийся дом был построен незаконно, так как не был введен в эксплуатацию.

Пожар в жилом доме произошел в Махачкале