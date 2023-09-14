14 сентября, 22:55Происшествия
Несущие стены разрушились на одном из этажей жилого дома после взрыва газа в Дагестане
Фото: телеграм-канал SHOT
Несущие стены разрушились на одном из этажей жилого дома в поселке Семендер в Дагестане, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"Имеются разрушения несущих стен на 4-м этаже", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в результате произошедшего были эвакуированы 100 человек. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС добавили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники.
О взрыве газа, который привел к возникновению пожара на 4-м этаже дома по улице Елизарова в поселке Семендер региональное управление МЧС РФ сообщило вечером 14 сентября.
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