СК возбудил дело по факту гибели женщины при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице возбудили уголовное дело по факту гибели пожилой женщины при пожаре в квартире на Северном бульваре на северо-востоке города, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Москве.

Следователи расследуют дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По их данным, возгорание произошло утром 14 сентября в результате неосторожного обращения с огнем жительницей многоэтажного дома.

После ликвидации пожара в соседней квартире нашли тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения. Жильцов сгоревшей квартиры госпитализировали.



Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, они назначили экспертизы и допрашивают очевидцев. После получения разрешения врачей будут допрошены пострадавшие.

Ранее сообщалось, что тело женщины 1935 года рождения обнаружили сразу после ликвидации возгорания. Причиной же возгорания могли стать действия другой жительницы дома, которая во время ссоры с мужем разлила на пол горючую жидкость и подожгла ее. Предполагаемую виновницу пожара госпитализировали.