Пожилая женщина погибла при пожаре в доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи организовали проверку в связи с гибелью пожилой женщины при пожаре в квартире дома на Северном бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Бутырским межрайонным следственным отделом <...> проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 14 сентября. Тело женщины 1935 года рождения обнаружили сразу после ликвидации возгорания. Причиной смерти, предположительно, стало отравление продуктами горения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты проверки, а также принятие решений по ее итогам контролирует Бутырская межрайонная прокуратура.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что скончалась женщина, проживавшая в соседней квартире. Причиной же возгорания могли стать действия другой жительницы дома, которая во время ссоры с мужем разлила на пол горючую жидкость и подожгла ее. Предполагаемую виновницу пожара госпитализировали.

Ранее в Суздале пожар произошел на территории Ризоположенского женского монастыря. Сотрудники МЧС смогли спасти трех человек, в том числе женщину, которая отравилась угарным газом. Одну женщину 1940 года рождения позже обнаружили погибшей.

