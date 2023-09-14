Два человека пострадали при возгорании на предприятии "Курганмашзавод"

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Возгорание произошло на предприятии "Курганмашзавод" в Кургане, в результате чего пострадали двое рабочих. Они получили травмы при проведении сварочных работ, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Курганской области организована и проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сотрудники предприятия проводили сварочные работы, в результате разгерметизации топливного бака они получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Следователи изучают обстоятельства случившегося и условия соблюдения правил техники безопасности на заводе.

Ранее складское здание загорелось на площади в 1 000 квадратных метров в подмосковной деревне Картино. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания.

Спустя несколько часов спасатели ликвидировали пожар. К ликвидации огня привлекли 78 человек и 26 единиц техники.

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