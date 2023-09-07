Спасатели ликвидировали открытый огонь на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Ленинском округе Подмосковья, а также ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, перехода огня на все здание удалось предотвратить.

Возгорание на улице Овражной СНТ Картина гора деревни Картино вспыхнуло в ночь на 7 сентября. В экстренные службы информация поступила в 01:22. Пожар начался в отдельно стоящем здании, которое использовали как склад.

К ликвидации огня привлекли 78 человек и 26 единиц техники. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

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