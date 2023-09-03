Ангар площадью 800 "квадратов" загорелся на северо-востоке Петербурга

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Ангар площадью 800 квадратных метров загорелся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что горение происходит по адресу Пискаревский проспект, дом 125. Сообщение об инциденте поступило 3 сентября в 10:59 по московскому времени. В 11:18 по московскому времени ранг пожара повысили до второго.

В сообщении подчеркнули, что к ликвидации горения привлечены 60 человек и 12 единиц техники МЧС. Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется.

Ранее огонь вспыхнул в одноэтажном складе на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы. Существовала угроза распространения огня.

Позднее возгорание ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.

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