Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар на северо-востоке столицы на складе, расположенном на улице Савеловская линия, дом 17А, полностью ликвидирован. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве 2 сентября в 20:14.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском одноэтажном строении. Принятыми мерами в 21:00 возгорание локализовано и в 21:17 полностью ликвидировано на площади 80 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Ранее в МЧС России сообщили, что количество пожаров в жилых домах снизилось по сравнению с прошлым годом. За прошедшие семь месяцев число пожаров в жилищах составило 33 тысяч, что на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году.