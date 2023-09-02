Пожар произошел в семиэтажном здании в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/ Никита Симонов

Возгорание произошло в здании в поселке Джубга Краснодарского края. Его ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное главное управление МЧС РФ.

Уточняется, что пострадавших нет. Огонь вспыхнул в частном семиэтажном доме в поселке Джубга Туапсинского района.

"Пожар ликвидирован на площади восемь квадратных метров. Эвакуация не проводилась", – отметило ведомство.

Ранее в жилом доме в селе Николаевка Амурской области 23 августа произошел пожар. Из-за возгорания погибли мужчина, его сожительница и их сын.

До этого три припаркованных автомобиля загорелись на Рублевском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Кроме того, огонь вспыхнул на кровле 4-этажного административного здания на ВДНХ в Москве. До прибытия пожарных из здания были выведены около 200 человек.

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