Три автомобиля загорелись на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три припаркованных автомобиля загорелись на Рублевском шоссе в Москве, площадь пожара составила 9 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"В 03:40 по московскому времени произошло возгорание трех автомобилей на общей площади 9 квадратных метров. В 04:18 пожар был ликвидирован", – отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал, причины возгорания будут установлены.

Ранее сообщалось о возгорании в туристическом автобусе на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что в автобусе выгорел салон, сведений о пострадавших не поступало.

В тушении огня были задействованы 10 человек и 2 единицы спецтехники.



Автомобиль загорелся на парковке ТЦ "Пролетарский"