Пожар произошел на кровле административного здания на ВДНХ

Огонь вспыхнул на кровле 4-этажного административного здания на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу проспект Мира, дом 119, строение 164. Обращение в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило в 15:43 по московскому времени. До прибытия пожарных из здания были выведены около 200 человек.

В сообщении уточнили, что в 15:52 пожар был локализован, а в 16:00 – ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Как добавляет ТАСС, площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Спасатели прибыли на место по повышенному рангу сложности, но его понизили после разведки.

По данным РИА Новости, из здания были эвакуированы около 200 человек.

Ранее сильное возгорание произошло на кровле жилого четырехэтажного дома в подмосковном Красногорске. Из здания были эвакуированы 30 жильцов, в том числе пять детей.

Возгорание было локализовано на площади 900 "квадратов". Позднее спасатели ликвидировали последствия пожара. Пострадавших в результате ЧП нет.

Открытое горение в Красногорске удалось ликвидировать