Многоквартирный дом загорелся в Красногорске

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Пожар произошел в квартире дома на улице Пионерской в городском округе Красногорск, огонь перекинулся на чердак и кровлю здания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Согласно информации, к ликвидации огня привлекли 6 единиц техники и 23 человека. Сотрудники ведомства эвакуировали 30 человек, включая 5 детей.

"В городском округе Красногорск горит балкон на четвертом, последнем этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров.

Жителей округа призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Пламя охватило балкон дома № 1, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник. Он добавил, что пожару присвоили первый ранг сложности.

Очевидец происшествия рассказала, что пожарные службы оперативно прибыли на место случившегося, однако огонь распространялся быстро.

До этого стало известно, что мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области. Инцидент произошел вечером 23 августа. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке. По факту произошедшего прокуратура Бурейского района организовала проверку.

Ранее возгорание кровли на площади 550 квадратных метров ликвидировали в Сочи. Пожар случился на кровле мансардного этажа одного из многоквартирных домов. Тушение огня было осложнено плотной застройкой.