Возгорание кровли жилого дома на площади 550 "квадратов" ликвидировали в Сочи

Возгорание кровли на площади 550 квадратных метров ликвидировали в Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России ликвидировали пожар и эвакуировали 60 жильцов", – отметили в министерстве.

По данным ведомства, пожар случился на кровле мансардного этажа одного из многоквартирных домов. Тушение огня было осложнено плотной застройкой. Однако спасателям удалось не допустить распространения пожара на соседние здания.

К ликвидации возгорания были привлечены 58 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области. Инцидент произошел вечером 23 августа. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке. По факту произошедшего прокуратура Бурейского района организовала проверку.



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