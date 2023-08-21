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Происшествия

Трое мужчин погибли во время работы в приемном колодце в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

В поселке Горный в Саратовской области 39-летний главный инженер вместе с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались во время работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 августа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей и проводят иные следственные и процессуальные действия, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на цементом заводе в подмосковной Коломне. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

До этого во время ремонта в одном из кафе на Цветном бульваре в Москве из-за вспышки, произошедшей в ходе ремонта, пострадал один человек.

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