Рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на стройке на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий упал с высоты девятого этажа на строительном объекте на улице Лобачевского в Москве. От полученных травм он погиб, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Работа правоохранительных органов находится под координацией заместителя Никулинского межрайонного прокурора Руслана Кудрявцева.

"Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности, а также обеспечивает законность принятия следственным органом соответствующих процессуальных решений", – отмечается в сообщении.

До этого трое рабочих потеряли сознание внутри резервуара очистных сооружений в Головинском районе Москвы. Их извлекли и передали врачам.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

В Подмосковье рабочий упал с девятого этажа