Рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на стройобъекте на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строительном объекте на 2-й улице Марьиной Рощи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

"Следователи столичного СК выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте, находящемся на 2-й ул. Марьиной рощи. По предварительным данным, мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа. От полученных травм скончался на месте происшествия", – уточняется в сообщении.

Также указывается, что в рамках проверочных мероприятий проводится опрос сотрудников организации и очевидцей.

Ранее сообщалось, что лифт рухнул в многоэтажном жилом доме в подмосковном Воскресенске. В результате ЧП травмы получили два человека.

Инцидент произошел в 14-этажном здании на улице Хрипунова, доме 3. Лифт упал с пятого этажа. Пострадавших госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести.

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