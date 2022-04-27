Рабочий погиб в Москве, упав в шахту лифта с высоты 30-го этажа

Фото: СК РФ

Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа и погиб, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 27 апреля в строящемся доме на Лобненской улице.

Следствием организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В январе в "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте.

Причиной обрушения лифта в московском "Президент-Отеле" стал обрыв троса. Уточняется, что в отеле велись работы по замене кабины лифта. В ходе работ трос оборвался, в результате лифт с рабочими упал с 7-го этажа.