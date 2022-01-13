В МЧС подтвердили падение лифта в "Президент-Отеле"

21:20
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Столичное управление МЧС РФ подтвердило падение лифта в "Президент-Отеле" в Москве и гибель в результате инцидента двух человек. Об этом сообщает ТАСС.
"В 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу улица Большая Якиманка, дом 24", – отметили в ведомстве.
По словам источника агентства, причиной падения лифта стало нарушение техники безопасности.
Об инциденте в "Президент-Отеле" СМИ сообщили в четверг вечером. При этом сотрудник ресепшена гостиницы не подтверждал данную информацию, отмечая, что сотрудники пока не располагают сведениями о произошедшем.
Сообщалось, что в упавшем лифте в это время проводился ремонт. В результате инцидента погибли два человека.
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