В МЧС подтвердили падение лифта в "Президент-Отеле"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичное управление МЧС РФ подтвердило падение лифта в "Президент-Отеле" в Москве и гибель в результате инцидента двух человек. Об этом сообщает ТАСС.

"В 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу улица Большая Якиманка, дом 24", – отметили в ведомстве.

По словам источника агентства, причиной падения лифта стало нарушение техники безопасности.

Об инциденте в "Президент-Отеле" СМИ сообщили в четверг вечером. При этом сотрудник ресепшена гостиницы не подтверждал данную информацию, отмечая, что сотрудники пока не располагают сведениями о произошедшем.

Сообщалось, что в упавшем лифте в это время проводился ремонт. В результате инцидента погибли два человека.

