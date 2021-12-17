Столичная прокуратура начала проверку после падения лифта в одной из башен "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура столицы начала проверку после падения лифта с пассажиром в одной из башен "Федерации" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе проверки представители ведомства установят все обстоятельства ЧП и дадут оценку деятельности компании, которая была ответственна за содержание и использование оборудования.

Инцидент произошел в четверг, 16 декабря, около 20:00. Лифт сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. Пассажир, который в этот момент находился в лифте, получил ушиб поясницы.