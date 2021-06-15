В шахте лифта на северо-востоке Москвы погиб рабочий

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В жилом доме на улице Академика Королева было найдено тело рабочего в шахте лифта с травмами, характерными для падения с большой высоты. По данному факту организована проверка, сообщает Агентство "Москва".

Согласно предварительным данным, мужчина сорвался, когда производил ремонтные работы.

"В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе столицы.